Yıktığı duvarın altında kalarak öldü

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Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde, metruk binayı yıkmaya çalışırken duvarın altında kalan İlyas Korkmaz (53), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde belde merkezindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlyas Korkmaz, evinin yakınındaki tek katlı metruk binada yıkım çalışması yaptığı sırada üzerine duvar devrildi. Çevredeki vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar tarafından moloz yığınlarının altından çıkarılan Korkmaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK

2021-06-18 21:26:21



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