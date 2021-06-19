Devrek Bastonu açık artırmayla 5 bin liraya satıldı

Dünyaca ünlü Devrek Bastonu SMA hastası Alparslan bebek için açık artırma ile 5 bin liraya satıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde ikamet eden Başoğlu çiftinin çocukları SMA hastası Alparslan bebeğin tedavisine katkı sağlamak için özel olarak üretilen aslan figürlü Devrek Bastonu açık artırmayla satışa çıkartılırken, gurbetçi bir vatandaş 5 bin lira vererek minik Alparslan’a destek verdi.

Devrekli Baston Ustası Fuat Kudatmış tarafından özel olarak imal edilen aslan figürlü Devrek Bastonu sosyal medya üzerinden açık artırmaya çıkartılarak duyarlı vatandaşların minik Alparslan’a destek vermeleri çağrısında bulunuldu. Valilik kanalıyla da yardım toplanması onaylanan ve sağlık çalışanı bir annenin evladı olan Alpaslan’ın tedavisinin ve yaşama tutulmasının tamamen maddiyata bağlı olduğunu ifade eden baba Ergün Alparslan, ”Daha evvel ikiz bebeklerimiz dünyaya gelmişti ne yazık ki erken doğum olduğu için hayat mücadelesini kaybettiler. Tek evladımız olan bu bebeğimizi kaybetmek istemiyoruz. Bu hastalık ölümcül bir kas hastalığı ancak tedavisi de mümkün ama yurt dışında bulunan Zolgensma ilacı FDA ve EMA’dan onay almış bir ilaç bunu almamız mümkün değil rakamlar dudak uçuklatan cinsten ABD ve Almanya’da SMA’lı bebeklere ücretsiz olarak veriliyor. Bebeğimizin yaşaması için devlet büyüklerimizden ve duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Devrekliler bu konuda bir adım attılar inşallah bunun devamı gelirde çocuğumuz hayata tutunur” diye konuştu.

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