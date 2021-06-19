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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tutulmaz "Babalar Günü'nü kutladı

İHA

Vali Tutulmaz "Babalar Günü'nü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Babalar Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz "Babalar Günü" nedeniyle mesaj yayımlayarak tüm babaların "Babalar Günü'nü kutladı. Vali Tutulmaz mesajında "Yaşamları boyunca varlığından güç aldığımız, fedakârlık, şefkat, özveri timsali, ailemizin temel direği, hayatımıza büyük bir değer ve anlam katan, bizleri her daim koruyan, kollayan, gözeten, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur ve güven bulduğumuz babalarımız en değerli varlıklarımızdır. Üzerimizde çok büyük hak ve emekleri olan, tecrübeleriyle, bilgi ve birikimleriyle yaşanmışlıklarıyla bizlere iyiyi, güzeli, doğruyu göstererek yaşama hazırlayan annelerimizi, babalarımızı ve aile büyüklerimizi sadece bu özel günlerde değil her zaman hatırlamalı, hep yanlarında olmalı, sevgi ve saygı ile yaklaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğrunda mücadele ederken hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın “Babalar Günü’nü” en kalbi duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun bir yaşam diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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