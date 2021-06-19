Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı (1)

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, inşaat halindeki yurt binasının alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte, toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kışla Mahallesi'nde inşaat halindeki yurt binasının alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Yasef Çalışkan, çöken toprak yığınının altında kaldı. Başına kadar toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için bölgeye Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Çalışkan´ı kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-06-19 16:16:17
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