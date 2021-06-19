Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı (1)

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, inşaat halindeki yurt binasının alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte, toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kışla Mahallesi'nde inşaat halindeki yurt binasının alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Yasef Çalışkan, çöken toprak yığınının altında kaldı. Başına kadar toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için bölgeye Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Çalışkan´ı kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-06-19 16:16:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.