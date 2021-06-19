Astsubay, gönüllü olarak çalıştığı yurt inşaatında göçükte kalarak yaşamını yitirdi (2)- Yeniden



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yurt binası inşaatının alt yapı çalışması sırasında göçen toprağın altında kalan Yasef Çalışkan (42), yaşamını yitirdi. Astsubay olduğu öğrenilen Çalışkan'ın yurt inşaatında gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi.

Göçük, saat 15.00 sıralarında Kışla Mahallesi'nde bulunan yurt inşaatında meydana geldi. Alt yapı çalışması için açılan çukurda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Açılan çukurda çalışan Yasef Çalışkan, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Çalışkan'ı göçükten çıkardı. Çalışkan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı yapılan Çalışkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Karadeniz Ereğli Bölge Komutanlığı´nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yasef Çalışkan'ın yurt inşaatında gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi. Çalışkan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-06-19 18:31:56



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