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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZBEÜ'lü doktorlardan kalp hastalarında başarı oranı yüzde 98'lik uygulama

İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Bölümü doktorları, 'elektro fizyolojik' adını verdikleri çalışma ile çarpıntıya veya ritim bozukluğuna sebep olan yeri ısıtarak ya da soğutarak ortadan kaldırdıklarını açıkladı.

ZBEÜ'lü doktorlardan kalp hastalarında başarı oranı yüzde 98'lik uygulama

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Bölümü doktorları, 'elektro fizyolojik' adını verdikleri çalışma ile çarpıntıya veya ritim bozukluğuna sebep olan yeri ısıtarak ya da soğutarak ortadan kaldırdıklarını açıkladı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Avcı ve Doç. Dr. Mustafa Umut Somuncu, kalp çarpıntısı veya ritim bozukluklarının tedavisinde yeni bir çalışma başlattı. "Elektro fizyolojik çalışma" ismini verdikleri çalışmada bölgeyi ısıtarak veya soğutarak ortadan kaldırabildiklerini anlatan doktorlar, oluşturdukları ekiple yaptıkları çalışmaları aktardı. Tedavi yöntemini anlatan Prof. Dr. Ahmet Avcı, "Bülent Ecevit Üniversitesi olarak yeni başlattığımız bir uygulama, elektro fizyolojik çalışma ismini veriyoruz. Özellikle kalp atışları çok hızlı olan, çarpıntı tarif eden ya da nabzı düzensiz olarak atan ritim bozukluğu olan hastalarımıza uyguladığımız bir yöntem. Bir çeşit sanki kişilere koroner anjiyografi yapar gibi ama bu damar tıkanıklığına yönelik değil, bizzat kalbin iletim sistemini araştırmaya yönelik yapılan tetkik. Eğer kişide kalpten kaynaklanan bir ritim bozukluğu varsa teşhisini koyuyoruz. Ona göre tedavisini planlıyoruz. Aynı anda aynı seansta hastamızı masadan kaldırmadan da eğer uygun yeri bulabilirsek çarpıntıya ya da ritim bozukluğuna sebep olan yeri ısıtarak ya da soğutarak ortadan kaldırabiliyoruz. Bu işleme ablasyon adını veriyoruz. Bu ritim bozukluğu altta yatan bir kalp hastalığı olup olmaması çok önemli. Ama yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durum. Bu durum yaşam kalitesini çok etkileyen bir durum. Kişiler bu durumdan çok rahatsız durumda. İşlem başarıları yüzde 99 gibi yüksek oranlarda komplikasyon dediğimiz durum ise yüzde 1 2 civarında bu işlem bizim kardiyolojide yaptığımız en güvenli işlemlerden bir tanesi. Burada çoğu kişi kendisinde çarpıntı olduğu zaman 'ben yoruldum ya da üzüldüm' gibi sebeplere bağlıyor ama bazen altta ciddi bir ritim bozukluğu olabiliyor. Bu tür şikayetleri olan kişilerin bir uzmana müracaat etmesi gerekiyor. Biz Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji olarak Doç. Dr. Umut Somuncu hocamla birlikte bir ekip oluşturduk. Bu bölgede ritim bozukluğu olan hastalarımıza da hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu işlemi bize müracaat eden hastalarımızın hepsine yapabiliyoruz" diye konuştu.
Doç. Dr. Mustafa Umut Somuncu da, "Bu bölgede bu konuda bir boşluk söz konusuydu, hastalarımız da büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. Yaklaşık 1 yıldır aktif olarak başladığımız bu hizmetle vatandaşlarımıza bu şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda hastalarımızı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

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