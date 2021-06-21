Vali Tutulmaz, Zonguldak'ın kurtuluşunu kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutladı.

Vali Mustafa Tutulmaz mesajında şöyle dedi:

“Kömürle hayat bulan, Karaelmas diyarı, emeğin ve alın terinin başkenti Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Zonguldak’ın derin toprakları altındaki serveti madeniye ne kadar kıymetli ise bizim nazarımızda Zonguldak’ta o kadar kıymetli bir vilayetimizdir.” Sözüyle övgüsüne mazhar olan, Cumhuriyet sonrası kurulan ilk vilayet olma unvanını da taşıyan ilimiz ve çevresinin, Milli Mücadele tarihimiz açısından ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu vesileyle başta Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlık ve özgürlüğü, bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği uğrunda canını hiç düşünmeden feda eden Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. En önemli enerji kaynaklarımızdan birisi olan taş kömürünü ülkemiz sanayisi ve ekonomisine kazandırmak için yerin metrelerce altında emek harcarken hayatını kaybeden maden şehitlerimiz ile Zonguldak’ın yer altı zenginliği ve önemli bir değeri olan taş kömürünü bizlere kazandıran Uzun Mehmet’i rahmet ve saygıyla anıyorum."

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