Zonguldak’ın kurtuluşu törenlerle kutlandı

Zonguldak’ın düşman işgalinden kurutuluşun 100. yıl dönümü Valilik binası ve Uzun Mehmet anıtında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak’ın Kurtuluş günü nedeniyle Valilik binası ve Uzun Mehmet anıtında tören düzenlendi.

Valilik binası önünde tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anısına şiir okunarak bando gösterisi yapıldı. Ardından protokol üyelerinin katılımıyla Uzun Mehmet anıtına çelenk bırakıldı.

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS)Başkanı Hakan Yeşil, kurtuluş savaşının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Zonguldak’a sahip çıktıklarını belirterek, ’’Bölgemizde Taşkömürünün bulunuşunun 192.yıl dönümünde Uzun Mehmet'i ve Zonguldak’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinde şehit düşenleri rahmetle anıyorum. Uzun Mehmet'in bölgemizde Taşkömürünü bulduğu 1829 yılında başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada sanayi devri hızla gelişiyordu. Sanayileşmenin temel ham maddelerinden biri olan taşkömürü Zonguldak havzamızda 1848 yılında başladı. Uluslararası şirketlerinin gözü Zonguldak havzasındaydı. İngilizler, Fransızlar ve diğerleri geldi. Bölge halkımız madenciliği öğrendi. Kurtuluş savaşıyla birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bölgemize sahip çıktılar. 1920’den itibaren yasal düzenlemeler yaparak yerli ve yabancı tüm şirketleri denetim altına aldılar, ülkemiz sanayileşmesine öncelik verdiler. Taşkömürü üretimi arttı. Kardemir, Çates derken Türkiye kalkındı " dedi.

Diğer yandan törenin sonunda ise protokol üyeleri Uzun Mehmet anıtının önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı (GMİS) Hakan Yeşil, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ile siyasi partilerin il başkanları katıldı.

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