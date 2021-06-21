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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma kan bağışına destek verdi

İHA

Jandarma kan bağışına destek verdi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı nezaretinde hayata geçirilen ve Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen Kızılay işbirliğiyle hayata geçirilen “Vatandaş Jandarma El Ele Kan Bağışı Kampanyası" gerek Jandarma teşkilatından ve gerekse vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Devrek Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterirlerken, askerin kan bağışına destek vermeleri vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Kızılay yetkilileri, "Öncelikle Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Askerimizin ve vatandaşımızın ortak hareket etmesi de bizler için de ayrıca gurur kaynağı olmuştur. Bu bağışta bizleri yalnız bırakmayarak kan bağışına destek veren gerek askerlerimize ve gerekse Devrek halkına tekrar tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştular.

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