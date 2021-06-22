Kızılay’dan GMİS’e “Bu hilal sizinle var” belgesi

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'e "Bu hilal sizinle var" belgesi takdim etti.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Türk Kızılay Toplumsal Bağış Geliştirme ve Kampanya Yönetimi uzmanı Erkan Uçar, Sosyal Sorumluluk Yönetimi Uzmanı Kerim Ertekin ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’e Kızılay’a verdikleri desteklerden dolayı “Bu hilal sizinle var. İyilik sensiz olmaz” belgesi takdim etti.

Ziyarette GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, “GMİS Genel Başkanımız ve yönetimi İzmir depremi, Giresun’da yaşanan sel felaketi, Elazığ depremi gibi afet durumlarının hepsinde yardımlarını hiç esirgemedi ve her daim yanımızda oldular. Bu doğrultuda sayın genel başkanımıza teşekkür belgesi takdim ettik” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise Türk Kızılay heyetine teşekkür ederek: “Bizler elimizden geldiğince Türk Kızılay’ımıza destek vermeye çalışıyoruz. Madenci camiası olarak yaşadığımız iş kazaları veya hastalıklarda Türk Kızılayımız bizlere her zaman destek verdiler. Bizlerde elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.