800 metrelik su hattı yenileniyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Bölücek Mahallesi ile Hamzafakılı Çolaklaraltı arasındaki 800 metre uzunluğunda su hattını yeniliyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi mahallelerde ihtiyaç duyulan alt yapı hizmetlerini planlanmış şekliyle sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Bölücek Mahallesi ile Hamzafakılı Mahallesi Çolaklaraltı arasındaki 800 metre içme ve kullanma suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, çalışmaların planlanmış şekliyle devam ettiğini belirterek, “Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’ın kentteki su ve kanalizasyon hatlarına yönelik ihtiyaç duyulan tüm çalışmaların yapılması yönündeki talimatı üzerine bu bölgede sık sık yaşadığımız arıza nedeniyle yenileme çalışmalarını gündemimize aldık. 800 metre uzunluğunda 63 mm. çapındaki boru ile içme ve kullanma suyu şebeke hattını yeniliyoruz” dedi.

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