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Tarım sektörü paydaşları toplantıda bir araya geldi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: "Tarım ve Orman Bakanlığı çok güçlü, teşkilatı sahada en yaygın bakanlık olarak hizmet veriyor"

İHA

Tarım sektörü paydaşları toplantıda bir araya geldi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: "Tarım ve Orman Bakanlığı çok güçlü, teşkilatı sahada en yaygın bakanlık olarak hizmet veriyor"

Zonguldak'ta tarım sektörü paydaşları sorunlar, çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, iki bakanlığın birleşmesiyle sahada teşkilatı en yaygın bakanlık olarak hizmet verdiklerini ifade etti.
Kentte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile tarım sektörü paydaşlarının bir araya geldiği toplantı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu toplantıda tarım ve ormancılık sektörünün sorunları, çözüm önerileri konuşuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin yüzde 56'sının orman alanlarıyla kaplı olduğunu ifade etti. Alınacak kararlar ve kararların yansımasına ilişkin görüşlerini belirten Vali Tutulmaz, "Tarım açısından baktığınızda coğrafi şartların getirdiği eksikliklerimiz var. Orman alanlarımız ilimizin yüzde 56'sına tekabül ediyor. Dünyada baktığınızda olumsuzlukları olumluya çevirebilmiş çok sayıda ülke var. Tarım ve Orman Bakanılğımız ve siz değerli paydaşlar ve yerel düzeyde de bizlerin ortaklaşa verebileceğimiz kararlar var. Ancak her zaman bakanlığın yada valiliğin aldığı kararları uygulayacak olan veya o kararların yansımasını yapacak olan sizler ve üyeleriniz. Bu konuda her geçen gün ülkemizde çiftçimizin, üretenin yanında olan bir politika uygulanıyor. Ancak bunu daha iyi yansıtabilecek olan sizlersiniz. Bu yönüyle sizler bizim için önemlisiniz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin de kısa süre içerisinde Zonguldak'a geleceğini aktaran Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Sayın Bakanımız geldiğinde de 'söz sizde' programı yapacağız. Her ilde bakanımızın bizzat kendisinin sunduğu bir sunum olacak. Ondan sonra da sözü sizlere veriyoruz. Sizlerden gelen sorular, beklentiler ve önerilere göre de talimatlar veriliyor kararlar alınıyor. Bu toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu toplantımız noktasında sektörünüzle alakalı, bağlı bulunduğunuz tarımsal faaliyetle ilgili, hayvancılık faaliyetiyle alakalı düşüncelerinizi, eleştirileriniz, sorularınızı alıp burada ben ve ekibim burada. Hem tarım alanında hem de diğer alanlarda bütün birimlerimiz burada. 2018 yılında yeni hükumet sistemine geçtik. Bakanlıklar birleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da çok güçlü, sahada teşkilatı en yaygın bakanlık olarak hizmet veriyor" şeklinde konuştu.
Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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