Sene sonu müdürler kurulu toplantısı yapıldı

20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı sene sonu müdürler kurulu toplantısı Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş başkanlığında Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Konferans salonunda yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İlçe Şube Müdürleri İsmail Çelebi, Nusret Parlak, Muharrem Yol ve okulkurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 20202021 Eğitim ve Öğretim yılının değerlendirildiği toplantıda ilçemizdeki eğitimöğretim faaliyetleri, okullarımızın mevcut durumları, uzaktan eğitim faaliyetleri, okul güvenliği, taşıma ve yemek işlemleri ile okulların mevcut ihtiyaçları ele alındı.

Toplantının sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş toplantıya katılan tüm okul ve kurum müdürlerine teşekkür ederek ve çalışmalarında başarılar diledi.

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