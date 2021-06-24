Sokakta baygın halde bulunan genç tedaviye alındı

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde sokakta baygın halde bulunan M.T. (18), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde kullandığı madde nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yerde hareketsiz yatan genci gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, M.T.´nin (18) sağlık durumunu kontrol etti. Kullandığı madde nedeniyle kendinden geçtiği tespit edilen M.T., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-06-24 01:43:01



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