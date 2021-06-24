Başkan Bozkurt, Bakan Pakdemirli’yi Ereğli’ye davet etti

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e ilçedeki tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgiler sundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kırtay ile birlikte; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in katılımıyla AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’den, Zonguldak’a Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü’nün açılmasını talep eden AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi Kdz. Ereğli’ye davet etti. Bozkurt, ayrıca, Kdz. Ereğli’deki tarımsal faaliyetlerle ilgili Bakan Yardımcısı Metin’i detaylı olarak bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.