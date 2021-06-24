Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş

DHA

Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş


Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, binanın cam reklam kaplamasını yapmak için çıktığı vinçten düşerek hayatını kaybeden Burak Çavdar'ın (25) ölümüyle ilgili tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıklardan H.Z. işin yapımı için 400 TL'ye anlaştıklarını belirterek, "Müştekiler vince çıkıncaya kadar ben Buğra'yı da İlyas'ı da tanımıyordum. 400 TL karşılığında ben E.K. ile anlaşmıştım" dedi.
Olay, geçen yıl 6 Ağustos günü Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada meydana geldi. Reklam ve tabela işi yapan Burak Çavdar ile arkadaşı İlyas A., vinçle binanın 5'inci katına çıktı. Burak Çavdar, partinin cam reklam kaplamasını yaptığı sırada vinçten beton zemine düştü. Emniyet kemeri takılı olmadan çalışma yaptığı iddia edilen Çavdar, yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Çavdar'ın ölümüyle ilgili firma sahipleri ve vinç operatörünün de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayda sorumlulukları olduğu belirlenen vinç operatörü İ.K., firma yöneticileri H.D., G.D. ve H.Z. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz 4 sanık ve İlyas A. ile avukatlar katıldı.
TANIKLAR DİNLENDİ
Duruşmada reklam firması sahibi E.K., işi aldıktan sonra yapımı için Burak Çavdar ile İlyas A.'ya verdiği iddiasıyla tanık olarak dinlendi. Ölen Burak Çavdar ile İlyas A.'nın arkadaşı olduğunu ifade eden E.K. "H.Z. beni aradı. 'Böyle iş var yapar mısınız?' dedi. Ben de Burak ve İlyas'a dedim. Onlarda yapabileceklerini söyledi. Ben komisyon almıyordum. Arkadaşlarım işsizdi. Yardımcı olmak için işleri onlara verdim. Başka yerde çalışırken vinç operatörü beni kemersiz çıkarmamıştı. Bu olayda vinç operatörü kemer teklif edip etmediğini bilmiyorum. O an ben orada değildim" dedi.
Tutuksuz sanıklardan H.Z. ise işi E.K.'ye verdiğini ölen Burak Çavdar ve İlyas A.'yı tanımadığını söyledi. 400 TL karşılığında anlaştıklarını anlatan H.Z., "Müştekiler vince çıkıncaya kadar ben Buğra'yı da İlyas'ı da tanımıyordum. 400 TL karşılığında ben E.K. ile anlaşmıştım" dedi.
Vinç operatörü İ.K. ise Burak Çavdar'a kemer verdiğini ve kemer olmadığı yönündeki bilirkişi raporunu kabul etmediğini söyledi. Duruşma, dosyadaki eksiklikleri giderilmesi için ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-06-24 13:07:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski Muhtarlar Derneği Başkanı Gedik vefat etti
YEREL HABERLER Eski Muhtarlar Derneği Başkanı Gedik vefat etti
Alkollü şahıs ekiplere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Alkollü şahıs ekiplere zor anlar yaşattı
Başkan Bozkurt, Bakan Pakdemirli’yi Ereğli’ye davet etti
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, Bakan Pakdemirli’yi Ereğli’ye davet ...
Bunaltıcı sıcakta yarış atıyla denizin tadını çıkarttı
YEREL HABERLER Bunaltıcı sıcakta yarış atıyla denizin tadını ...
Sokakta baygın halde bulunan genç tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sokakta baygın halde bulunan genç tedaviye alındı
Polislere beddua edince gözaltına alındı 
YEREL HABERLER Polislere beddua edince gözaltına alındı 
Kandilli Belediye Başkanı Aydın: “Ermaden’in dışarıdan işçi alımı yaptığı söylemleri gerçeği yansıtmıyor”
YEREL HABERLER Kandilli Belediye Başkanı Aydın: “Ermaden’in ...
Sene sonu müdürler kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sene sonu müdürler kurulu toplantısı yapıldı
Ereğlili gazetecilerin ev sahibi olması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Ereğlili gazetecilerin ev sahibi olması için çalışma ...
Sokak hayvanları bu proje sayesinde üşümeyecek
YEREL HABERLER Sokak hayvanları bu proje sayesinde üşümeyecek
Tarım sektörü paydaşları toplantıda bir araya geldi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: "Tarım ve Orman Bakanlığı çok güçlü, teşkilatı sahada en yaygın bakanlık olarak hizmet veriyor"
YEREL HABERLER Tarım sektörü paydaşları toplantıda bir araya ...
Tarihi su kemerlerine ulaşım kolaylığı
YEREL HABERLER Tarihi su kemerlerine ulaşım kolaylığı
Metin, “Filyos projesi yıldız gibi parlayacak”
YEREL HABERLER Metin, “Filyos projesi yıldız gibi parlayacak”
20 metreden uçan otomobilin sürücüsü, arkadaşını arayıp yardım istedi
YEREL HABERLER 20 metreden uçan otomobilin sürücüsü, arkadaşını ...
Alaplı’da vatandaşlar ve jandarma kan bağışı yaptı
YEREL HABERLER Alaplı’da vatandaşlar ve jandarma kan bağışı yaptı
800 metrelik su hattı yenileniyor
YEREL HABERLER 800 metrelik su hattı yenileniyor
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Zonguldak'ta
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ...
Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu
YEREL HABERLER Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Kızılay’dan GMİS’e “Bu hilal sizinle var” belgesi
YEREL HABERLER Kızılay’dan GMİS’e “Bu hilal sizinle var” belgesi
El freni çekilmeyen otomobil fırına girdi, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen otomobil fırına girdi, faciadan ...
TSO üyelerine 12.2 milyon TL limit tahsisi yapıldı
YEREL HABERLER TSO üyelerine 12.2 milyon TL limit tahsisi yapıldı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta silahlı kavga: 4 yaralı
AK Parti ilçe teşkilatı muhtarlar ile istişarede bulundu
YEREL HABERLER AK Parti ilçe teşkilatı muhtarlar ile istişarede ...