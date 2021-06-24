Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş



Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, binanın cam reklam kaplamasını yapmak için çıktığı vinçten düşerek hayatını kaybeden Burak Çavdar'ın (25) ölümüyle ilgili tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıklardan H.Z. işin yapımı için 400 TL'ye anlaştıklarını belirterek, "Müştekiler vince çıkıncaya kadar ben Buğra'yı da İlyas'ı da tanımıyordum. 400 TL karşılığında ben E.K. ile anlaşmıştım" dedi.

Olay, geçen yıl 6 Ağustos günü Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada meydana geldi. Reklam ve tabela işi yapan Burak Çavdar ile arkadaşı İlyas A., vinçle binanın 5'inci katına çıktı. Burak Çavdar, partinin cam reklam kaplamasını yaptığı sırada vinçten beton zemine düştü. Emniyet kemeri takılı olmadan çalışma yaptığı iddia edilen Çavdar, yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Çavdar'ın ölümüyle ilgili firma sahipleri ve vinç operatörünün de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayda sorumlulukları olduğu belirlenen vinç operatörü İ.K., firma yöneticileri H.D., G.D. ve H.Z. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz 4 sanık ve İlyas A. ile avukatlar katıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada reklam firması sahibi E.K., işi aldıktan sonra yapımı için Burak Çavdar ile İlyas A.'ya verdiği iddiasıyla tanık olarak dinlendi. Ölen Burak Çavdar ile İlyas A.'nın arkadaşı olduğunu ifade eden E.K. "H.Z. beni aradı. 'Böyle iş var yapar mısınız?' dedi. Ben de Burak ve İlyas'a dedim. Onlarda yapabileceklerini söyledi. Ben komisyon almıyordum. Arkadaşlarım işsizdi. Yardımcı olmak için işleri onlara verdim. Başka yerde çalışırken vinç operatörü beni kemersiz çıkarmamıştı. Bu olayda vinç operatörü kemer teklif edip etmediğini bilmiyorum. O an ben orada değildim" dedi.

Tutuksuz sanıklardan H.Z. ise işi E.K.'ye verdiğini ölen Burak Çavdar ve İlyas A.'yı tanımadığını söyledi. 400 TL karşılığında anlaştıklarını anlatan H.Z., "Müştekiler vince çıkıncaya kadar ben Buğra'yı da İlyas'ı da tanımıyordum. 400 TL karşılığında ben E.K. ile anlaşmıştım" dedi.

Vinç operatörü İ.K. ise Burak Çavdar'a kemer verdiğini ve kemer olmadığı yönündeki bilirkişi raporunu kabul etmediğini söyledi. Duruşma, dosyadaki eksiklikleri giderilmesi için ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-06-24 13:07:25



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