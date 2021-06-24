Bozkurt, “10 milyon liralık yatırım yapılacak”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilçede 15 köy ile Organize Sanayi Bölgesi’ne yönelik Ozonlama Ünitesi yapılacağını açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak tesisin yatırım maliyetinin 10 milyon lirayı bulacağını ifade eden Bozkurt, yapılacak tesis ile ilgili şu bilgileri verdi:

“2018 yılında devreye alınan Kdz. Ereğli İçme Suyu Arıtma Tesisinde; su kaynağı Kızılcapınar Barajı’na bağlı olarak dönem dönem yükselen mangan sorununun çözümü için Arıtma Tesisine ilave yapılacak olan Ozonlama Ünitesi yapım ihalesi, DSİ tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilerek tesisin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

İlçemize bağlı Abdi, Bakırlık, Çayırlı, Danişmentli, Dedeler, Esenler, Gebe, Halaşlı, Işıklı, İmranlar, Osmanlar, Pembeciler, Ruşanlar, Yunuslu ve Zindancılar köylerimiz ile Organize Sanayi Bölgesi’ne daha kaliteli su verilmesine yönelik DSİ; Su Arıtma Tesislerine, maliyeti 10 milyon lira olan bir Ozonlama Ünitesi yapacak. Bu yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte sudaki toku, tat ve renk gibi kalitenin bozulmasının önüne geçilmiş olunacak. Ayrıca hem su kesintilerinin önüne geçilecek hem de köylerimize ve OSB’ye daha kaliteli su verilecek. Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, 15 köyümüz ile OSB’ne şimdiden hayırlı olsun diyorum.”

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