Husumetli komşusunu tüfekle vurdu

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde C.Ö. (70), husumetli komşusu Hasan G.'yi (35) tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde beldeye bağlı Doğancılar Mahallesi´nde meydana geldi. C.Ö., aralarında uzun süredir husumet bulunan komşusu Hasan G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ö., tüfekle Hasan G.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hasan G., karnından ve bacağından yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Hasan G.'yi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Hasan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. C.Ö. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-06-24 21:32:46



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