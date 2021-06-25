Çaycuma 'da panayır açılacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle panayır açılacak.

Çaycuma esnaflarından oluşacak olan ve bu sene üçüncüsü gerçekleşecek 'Çaycuma Gıda ve Tuhafiye Panayır', açılış hazırlıkların sonuna gelindi.

1 Temmuz Perşembe günü hizmete açılacak olan panayır, Şehit Kerim Keçeci kapalı pazar yerine kuruldu. Yaz dönemi boyunca gece yarısına kadar açık olacak olan panayır; lunapark, yaşam park ve yürüyüş yolunun yanında bulunduğu için bölgenin cazibe merkezi olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.