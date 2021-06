Kdz. Ereğli Belediyesi, 15 köye ve OSB’ye su verecek

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından su sorunu yaşayan köylerin su ihtiyacının karşılanması ve Organize Sanayi Bölgesi’ne su sağlanmasını içeren iki ayrı protokol Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile Kaymakam İsmail Çorumluoğlu tarafından imzalandı.

Kdz. Ereğli Belediyesi ile Kdz. Ereğli Kaymakamlığı arasında 15 köye ve Organize Sanayi Bölgesi’ne su verilmesini içeren 2 ayrı protokol imzalandı.

Ereğli Öğretmenevi’nde düzenlenen imza törenine Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Yıldıray Arslan, İyi Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Demircan, CHP ve AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ile OSB, İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği temsilcileri katıldı.

Protokolün pandemi dolayısıyla geciktiğine vurgu yapan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu imza töreninde yaptığı açıklamada, “Organize Sanayi Bölgesi’nin malumunuz, elektriği ciddi meyanda çözüldü, bundan gelecek dönemde, on yıl içinde OSB’de elektrik sorunumuz olmayacak. Büyük bir trafo kuruldu, yaklaşık 26 milyon lira para harcandı. Gaz sorunumuz da yok. Gaz da bizden önceki dönemde döşenmiş. OSB’de tek bir eksikliğimiz vardı, bu da su meselesiydi. Mevcut Alaplı Belediyesi’nden suyumuzu alıyoruz. Fakat Alaplı’daki baraj bitmediğinden, zaman zaman oradan su almakta ve suyu basmakta sıkıntı yaşıyorduk. Çünkü meyil olarak basmada bazı sıkıntılarımız vardı. Dolayısıyla biz de OSB’ye bir yatırımcı geldiğinde, şu eksiğimiz var, bu eksiğimiz var diye yatırımcı her şeyi soruyordu. Bu meseleyi de onlara çözdük diyebilmek için belediye başkanlığımızla görüştük. Belediye Başkanlığımız da OSB’ye en yakın hattan, su vermeyi kabul etti, buna ilişkin bir protokol için karşılıklı arkadaşlarımız görüştüler, oradan suyumuzu alacağız. Bu tabii ki OSB menfaatine bir iş olduğu için bunu istedik" dedi.



Posbıyık: “Türkiye’de bunun başka örneği yok”

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da törende yaptığı konuşmada, köylere su götüren başka bir belediye örneğinin Türkiye’de olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Projelere başlarken, benim en büyük kıvancım, nasıl doğalgazda, sahili yapmada birtakım projelere imza attıysam, su projelerine de 2000 yılında Enerji Bakanı Zeki Çakan döneminde başladım. Önce barajdan altı kilometrelik isale hattını yaptırdım, sonra su arıtma tesislerinin projelerini imzaladık. Bu benim yaşadığım sürece en çok mutluluk duyduğum olaylardan bir tanesidir. Çünkü öyle bir aşamaya geldik ki, sadece şehri beslemek değil, aynı zamanda OSB’yi, aynı zamanda köyleri beslemeye başladık. Türkiye’de örneği yoktur. Büyük şehirler hariç. Büyük şehirlerde köyler zaten mahalle olmuştur, çöpünü de toplar, suyunu da verir. Ama il olan belediyelerde, merkez ilçe olan belediyelerde köylere su gönderen ikinci bir belediye Türkiye’de yoktur.

OSB’ye verdiğimiz sudan, köylere verdiğimiz sudan parasal bir beklentimiz falan yok. Sadece sosyal olaylar. Kaymakamımızla bu konularda çok etkili çalışmalar yapıyoruz. Kendimizi devlet olarak görüyoruz, biz de devletin parçasıyız. Sadece sosyal bir olay yaratmaya çalışıyoruz. OSB’den teklif geldiğinde hemen Nuri Tekin’i aradım, ‘Arkadaş suyu benden istiyorlar,’ dedim. ‘Su senin için önemli’ dedim. ‘Abi benim için önemli’ dedi. ‘Ama istiyorlar, zorlarlarsa mecburum’ dedim. Köylere su vereceğim diye bir derdim yok ama biz sosyal belediyecilik yapıyoruz. OSB yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu, OSB yönetimince talep edilen içme ve kullanma suyu temini konusunda anlaşmaya varıldı. Yapılacak çalışmalar dört maddede birikiyor. Beş bin metre isale hattı yapılacak. 1100 metreküp kapasiteli su terfi deposu yapılacak. Bin metre terfi hattı yapılacak, otomasyonla sistemi kontrol edeceğiz. Bu kapsamda kullanılacak malzeme, boru, vana, fitting ve diğer malzemeler OSB yönetimince alınacak. Belediye su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü ekipleri işçiliğini yapacak. Anlaşmamız bu.

Yine su terfi istasyonu belediyemiz kontrolünde yapılacak. Aynı zamanda kurulacak otomasyon sistemiyle depolardaki su seviyeleri anlık kontrol edilecek. Bu çalışma sonucunda OSB’ye aylık 20 bin metreküp su vereceğiz. Bu çalışmayla birlikte OSB yönetimi tarafından belediyemize bir adet lastik tekerlekli kazıcıyükleyici iş makinesi de bedelsiz olarak verilecektir. Uzun zamandan beri kaymakamımızla arıtma tesislerimizden köylere su verme konusunda görüşüyoruz. Çayırlı’ya depoyu yaptılar, hatları çekmeye başladılar. Biz de branşları hazırladık. Abdi Köyü, Bakırlık Köyü, Çayırlı Köyü, Danişmentli köyü, Dedeler Köyü, Esenler Köyü, Gebe, Halaşlı, Işıklı, İmranlar, Osmanlar, Pembeciler, Ruşenler, Yunuslu, Zindancılar köylerine su vermeye karar verdik. Belediyemiz ve köylere hizmet götürme birliği arasındaki protokolle, yaklaşık 15 beldemize belediye içme suyu hattından vereceğiz. Protokol çerçevesinde özel idare tarafından gerekli altyapı sistemleri yapılarak, belediyemize ait isale hattından 15 köy beslenecektir. Bedeli her ay yapılacak faturalandırma ile köylere hizmet götürme birliğinden tahsil edilecektir. Metreküpünden bir lira para alınacak. Tamamen bir sosyal yardım olayı. Anlayışımız, köylerimiz bizim dedik, su vermeye karar verdik. Köylerimizdekilerin, aynı şehirde yaşayanlar gibi, sağlıklı, arıtılmış su içecek. Arıtma tesislerinde kimya mühendisleri, kimyagerler var. Nasıl içme suyunu Bağlık Mahallesindeki vatandaş içiyorsa, Abdi’de, Esenler’de, Gebe’de, Halaşlı’da vatandaşımız aynı suyu içecek. Köylerimiz büyük sıkıntı çektiler, bunu en iyi ben bilirim. Sayın kaymakamımız tankerle su dağıttılar ama benden de tanker istiyorlardı. Özellikle yaz aylarında su sıfır oluyor. İl Genel Meclisi üyelerimiz bunu iyi bilir. Vicdanımız sızlıyordu, inşallah bunu kaldırmış olacağız.”



Suda yaşanan koku sorunu giderilecek

Başkan Posbıyık, “Burada bir müjde daha vermek istiyorum. Bu arıtma tesisleri yapılırken, ozon testi yapılmamış. DSİ bölge müdürlüğüyle yaptığımız görüşmeler sonucunda İçme suyu arıtma tesislerimize ilave ozon tesisi yapmak konusunda mutabık kaldık. Uzun zamandır bununla uğraşıyoruz. Görüşmeler neticesinde projeyi kendimiz hazırladık belediye olarak. Bölge müdürlüğüne sunduk, bu proje DSİ Genel Müdürlüğünden yatırım onayı aldı. Son gelen haberlerle de bütçesi çıkarak ihale onayı verildi, DSİ Bölge müdürlüğünde ihalesi hazırlanıyor, yakında başlayacak. Buradan belki rakam söylemek doğru olmak ama projenin büyüklüğünün bilinmesi bakımından on milyon lira civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ozon tesisinin kurulmasıyla, suyumuzda kuraklık döneminde ortaya çıkabilecek koku, tat, renk gibi kalite bozulmasının önüne tamamen geçilmiş olacak. Özellikle Ereğli halkı adına, bu tesisin planlanması için DSİ Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, bölge müdür yardımcılarına, içme suyu ve yatırım şube müdürü Ereğli halkı adına şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

Karaveli: “Derdimiz, memleketimize hizmet edebilmek”

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli de törende yaptığı konuşmada İl Genel Meclisi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve şunları kaydetti:

“İlerleyen zamanlarda bizim en büyük sıkıntılarımızın su ile ilgili olacağı kesindir. Çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi olarak Ereğli’deki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlerleyen zamanlarda su birliği kurma çalışmamız olacak. Devamında DSİ bölge müdürlüğümüzün imkanları ve devletimizin yatırımlarından yararlanmaya çalışacağız. DSİ’nin yaptığı barajdan hem köylerimizin, hem OSB’mizin bundan sonra su kullanabilecek olması sevindirici bir şey. Devamında bizim bu bölgede yaptığımız göletlerin de içme suyu noktasında değerlendirilmesi konusunda Kastamonu bölge müdürlüğünde gerekli istişareler yapıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde Ereğli bölgesi yapılan göletlerden de su kullanmaya devam edecek.

Ereğli’nin köyleri bizim için çok önemli, gerek yatırım anlamında, yol ve ulaşım hizmetleri noktasında, gerekse içme suyu çalışmaları devam edecek. Bir yandan da bölgemizdeki doğal güzellikleri turizme kazandırmamız noktasında inşallah önümüzdeki dönemde Kireçlik bölgesinde bir yatırımımız olacak. Şu anda 2021 yılı il özel idare bütçesinde belli bir kaynak var, bu kaynağı daha da arttırarak oranın turizme kazandırılması sağlanacak, devamında da Kayalıdere şelalelerinde bir çalışmamız olacak.”

Her iki projeye ilişkin protokol konuşmaların ardından Kaymakam Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Posbıyık tarafından protokol imzalandı.

