Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanlığı’nın 20. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Seka Sosyal Tesislerde gerçekleşen genel kurulda tek liste giden mevcut başkan Nizamettin Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından faaliyet raporları ile gelir gider tablosu okunarak 20.Olağan Genel Kurul toplantısında 11'nci defa başkan olan Eyidoğan şunları söyledi; "19.Olağan Genel Kurulumuzda 3 yıl için bizleri yönetime seçerek görev vermiştiniz. Sizlerin bize vermiş olduğu göreve layık olmak adına yaptığımız çalışmaları takdir edeceksiniz ve siz değerli üyelerimizin görev vermesi halinde 20. Olağan Genel Kurulumuz sonrası başlayacak olan yeni çalışma döneminde de faaliyetlerimiz devam edecektir. Öncelikle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere silahlı kuvvetlerimizin terör örgütleriyle başarılı mücadelelerinde şehit olan, tüm güvenlik kuvvetlerimizin şehitlerimize ve ebediyete intikal eden emekli dul ve yetimlerimize Allah' tan rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Türkiye Emekliler Derneği genel merkezi ve 113 şubesi ile ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarının başında gelmektedir. Derneğimizin amacı insan hakları, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi kuralları, Atatürk ilkeleri, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışının korunması çerçevesinde sosyal güvenlik kurumlarından gelir alanların hak ve menfaatlerini korumak, dayanışmayı sağlamaktır. Sorumluluğunu taşıdığımız emekli dul ve yetimlerin elde edilen haklarını korumakla ve yeni haklardan yararlanmaları için faaliyetlerini yasalara saygılı kalmak kaydı ile temsil ettiğimiz kesimin mağduriyetini gidermek biz dernek yöneticilerinin en büyük hedefi olmuştur. Çaycuma ilçemiz, bölgenin hızla yükselen değeri olarak görülüyor. İlçemizde çok önemli gelişmeler çalışmalar oluyor. Filyos liman projesi son aşamaya geldi. İlçemizde banklarıyla, parklarıyla, bisiklet yollarıyla, düşük banketli yaya yollarıyla, çağdaş yaşam alanlarıyla biz yaşlı ve emeklilerimizin yaşamını kolaylaştırmaktadır. Biz emekliler olarak tüm hizmetleri için Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli emeklilerimiz; yeniden bize görev verdiğinizde daha öncede olduğu gibi sizlere en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 20.Olağan Genel Kurulumuzun vatanımıza, milletimize, camiamıza ve Çaycuma'mıza hayırlar getirmesini diler hepinize, sevgilerimi ve saygılarımı sunarım" dedi.

Yapılan oylama sonunda Nizamettin Eyidoğan yönetimdeki dernek yönetimi şu isimlerden oluştu; Ramazan Hotlu, Yılmaz Oruç, Yaşar Demir ve Recai Oral.

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