YKS öncesi okular dezenfekte ediliyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi hafta sonu 3 aşamada yapılacak olan YKS öncesi kentte sınav yapılacak okulları dezenfekte ediyor. Okul çevrelerine ayrıca sessizliğe dikkat çeken afişler asıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla hafta sonu yapılacak olan YKS sınavına girecek öğrenciler ve görevlilerin sağlığı için okullar dezenfekte ediliyor.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi ekipleri, kentte sınav yapılacak okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Müdürlüğe talepte bulunan okullar sınav saatinden önce dezenfekte edilmiş olacak.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca okul çevrelerine sessizliğe dikkat çeken afişler ile Başkan Halil Posbıyık’ın öğrencilere başarı dileklerinin yer aldığı afişleri astı. Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sınav saatinden önce okul önlerinde öğrencilere su, maske ve dezenfektan dağıtacak.

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