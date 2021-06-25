182. yıla özel 182 ünite kan bağışı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde Jandarma’nın 182. yılı kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasında 182 ünite kan toplandı.

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182. Yılında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılay İşbirliğiyle 1425 Haziran tarihleri arasında her gün farklı noktalarda vatandaşlar ile buluşurken, bugün Ormanlı Beldesinde hizmet verdi.

‘Vatandaş Jandarma El Ele’ sloganıyla Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182. yılı kapsamında Ormanlı’da düğün salonunda düzenlenen kan bağışı kampanyasında 182 ünite kan toplandı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, kan bağışı kampanyası düzenlenen salona gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Başol etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu anlamlı günde buraya gelerek kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun çaba sarf eden Kızılay çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum. Bu vesile ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz mücadele veren Jandarma Teşkilatı’mızın 182. Yılını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

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