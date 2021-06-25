Seyir halindeki otomobil alev aldı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak-Ereğli karayolunda bugün saat 16.00 sıralarında Salih Bektaş idaresindeki 67 AAY 844 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark ederek aracını yol kenarına çeken Salih Bektaş, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Ulaşıma kapanan karayolu, çalışmaların ardından yeniden açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-06-25 18:02:53



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