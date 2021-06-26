Jandarmadan ikamete uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzelendi. Operasyonda 2 kişi hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde T.G. ve M.K. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Eve operasyon yapan ekipler T.G. ve M.K. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 15 gram kubar esrar ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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