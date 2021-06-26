Kuruluş yıl dönümünde gönüllü kan bağışında bulundular

Jandarma Teşkilatını 182. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle 1425 Haziran tarihlerinde düzenlenen gönüllü kan bağışı kampanyasında bin 411 ünite kan bağışı yapıldı.

Jandarma Teşkilatını 182. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle 1425 Haziran tarihleri arasında, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılay Şube Başkanlığı ile birlikte il genelinde yapılan jandarma ve vatandaş el ele kan bağışı kampanyası sonucunda; 376 Jandarma personeli, bin 35 vatandaş olmak üzere toplam bin 411 ünite kan bağışı yapıldı.

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