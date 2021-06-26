Muslu Belediyespor yeni başkanını seçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muslu Belediyespor yeni başkanını seçti

İHA

Muslu Belediyespor yeni başkanını seçti

Muslu Belediyespor'un yeni başkanı Suat Recepkethüda seçildi.
Zonguldak Süper Amatör liginde mücadele gösteren Muslu Belediyespor'un başkanı Arif Adıyaman sağlık sorunları ile başkanlık görevini bıraktı.
Adıyaman'ın görevi bırakması sonrası tek liste ile seçime giden Muslu Belediyespor'da yeni başkan Suat Recepkethüda seçildi.
Recepkethüda'nın yönetim kurulu listesinde, Erdem Bozkurt, Saim Başoğul,Feyyaz Özdemir ,Akın Özdemir,Gürol Uyar ve Türker Özdemir yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaycuma Halk Eğitim yılsonu sergi ve konseri yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Çaycuma Halk Eğitim yılsonu sergi ve konseri yoğun ...
İki maden şehidi çocuğuna istihdam sağladı
YEREL HABERLER İki maden şehidi çocuğuna istihdam sağladı
Şiddetli yağış sonrası hastane yolu kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Şiddetli yağış sonrası hastane yolu kullanılmaz hale ...
Esenköy 15 Temmuz İlkokulu kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Esenköy 15 Temmuz İlkokulu kütüphanesi açıldı
Zonguldak'ta denizin rengi değişti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta denizin rengi değişti
Kuruluş yıl dönümünde gönüllü kan bağışında bulundular
YEREL HABERLER Kuruluş yıl dönümünde gönüllü kan bağışında ...
Jandarmadan ikamete uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan ikamete uyuşturucu operasyonu
Zonguldak’ta sınav heyecanı Binlerce aday gelecekleri için ter döktü
YEREL HABERLER Zonguldak’ta sınav heyecanı Binlerce aday gelecekleri ...
Devrek yolunda şiddetli yağmur nedeniyle araçlar mahsur kaldı
YEREL HABERLER Devrek yolunda şiddetli yağmur nedeniyle araçlar ...
Zonguldak'ta sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar ...
Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı
Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yollarda kaldı
YEREL HABERLER Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar ...
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
Seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü
Seyir halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev aldı
182. yıla özel 182 ünite kan bağışı
YEREL HABERLER 182. yıla özel 182 ünite kan bağışı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YKS öncesi okular dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER YKS öncesi okular dezenfekte ediliyor
Kaza yaptığı aracı terk edip kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Kaza yaptığı aracı terk edip kayıplara karıştı
Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi
YEREL HABERLER Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven ...
Kdz. Ereğli Belediyesi kentin en büyük şehitler mezarlığını yapıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi kentin en büyük şehitler ...
Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı 50 metreden uçuruma düşmekten son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı 50 ...
(Özel) Türkiye’nin en şanslı köyü Ticaretin merkezi Filyos’ta saklı bir köy “Sazköy”
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’nin en şanslı köyü Ticaretin merkezi ...
Kdz. Ereğli Belediyesi, 15 köye ve OSB’ye su verecek
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi, 15 köye ve OSB’ye su verecek