Çaycuma Halk Eğitim yılsonu sergi ve konseri yoğun ilgi gördü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Yılsonu Sergisi görkemli bir törenle açıldı. Çaycuma Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan ve yıl boyunca usta öğreticilerin eğitimiyle kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı.

Çaycuma Kaymakamlığı önderliğinde İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen 20202021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu sergisi dolu dolu geçti. Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene; Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Per. Asteğmen Hüseyin Alpergin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu, STK temsilcileri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun yıl boyunca açılmış olan kurslarda usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından yapılmış olan ürünlerin bulunduğu stantları gezerek kurslar ve yapılanlar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Coşgun, serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür etti.

Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu, Halk Eğitim Merkezleri'nde 7’den 77’e tüm bireylerin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

İncircioğlu; “ Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi olarak tüm dünyada yaşanan pandemi dönemindeki kısıtlamalara rağmen 20202021 eğitim öğretim yılında 80 farklı dalda 251 kurs ile vatandaşlarımızı buluşturup 2702 kursiyerimizin sertifikalandırılmasını sağladık. Yıl sonu sergisi dolayısıyla el emeği göz nuru sergileriyle destek veren bütün kursiyer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Köylerde Halk Eğitimi projesi ile de bu eğitimöğretim yılında ilçemize bağlı 30 köyümüzde 40 adet İŞKUR destekli ve istihdam garantili kurs açarak 3 milyon TL’lik ödeneğin kursiyerlerimize aktarılmasına ve istihdam edilmelerine katkıda bulunduk. Halen devam etmekte olan 72 farklı alanda 3681 kursiyere ve öğrenciye eğitim imkanı veriliyor. Bu bağlamada Genel Müdürlüğümüzün her zaman her yerde herkes için eğitim ilkesiyle tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından program konserle devam ederek son buldu.

