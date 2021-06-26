Fatih Karagümrük’ün ilk il dışı futbol okulu Alaplı’da açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Karagümrük’ün ilk il dışı futbol okulu Alaplı’da açıldı

İHA

Fatih Karagümrük’ün ilk il dışı futbol okulu Alaplı’da açıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde farklı yaş gruplarından çocuklar, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Alaplı Futbol Okulu’nda yetiştirilecek.
Fatih Karagümrük bünyesinde ilk İstanbul dışı futbol okulu yapılan girişimlerin ardından Alaplı’ya kazandırıldı. Normalleşme tedbirleri kapsamında izin verilen halı sahaların açılmasının ardından futbol okulunda eğitimler başlarken, çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlanıyor. Aileler, çocuklarını zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha keyifli eğitim almasını hedeflerken, çocuklar da futbolcu olma hayalini kuruyor.
Fatih Karagümrük'ün son yıllardaki projesine vurgu yapan Antrenör Murat Uysal, hizmete giren futbol okulu ile ilgili bilgiler verdi. 36 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük’ün Kulüp Başkanı Süleyman Hurma ile iyi bir ivme yakaladığına vurgu yaparak şunları söyledi:
"Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük'ü iki sene üst üste şampiyon yaparak Süper Lig’e taşıdı. Bu sene de Süper Lig’in parlayan yıldızı oldu. Biz de Servet Uslu hocamla bu tür girişimleri yapmak istiyorduk. Çok takımla dirsek teması kurduk ama Fatih Karagümrük’te karar kıldık, çünkü Fatih Sultan Mehmet’in ilk ayak bastığı semttir Fatih. Fatih Karagümrük’ün 100. yılında şampiyon olacağına inanıyoruz. Bize güvendiler, kulüp başkanı ve altyapı koordinatörüne teşekkür ediyorum. İlk il dışı futbol okulunu Alaplı’ya kazandırdık."

"Bölgemizde yetenek taraması yapıyoruz"
Futbol Okulunun temel amaçları hakkında da bilgi veren Uysal, planlama ve etkinlikler ile ilgili açıklama yaptı. Uysal, "2 seneden beri pandemi var. İnşallah yavaş yavaş pandemiden kurtulacağız. Bölgemizdeki gençleri futbola kazandırmak istiyoruz. Yetenekli çocuklarımızı hocalarımız gelerek izleyecek. Ağustos ve Eylül aylarında seçmelerimiz var, buradan öğrencilerimizi getireceğiz. Süper Lig maçları başladığında kulübümüzün vermiş olduğu söz var. Öğrencilerimiz futbolcularla beraber sahaya çıkacak, velilerimiz ile beraber maç izlemeye gideceğiz. Bölgemizde yetenek taraması yapıyoruz. İnşallah bölgemizdeki takımlara da Türkiye’deki takımlara da yetenekli çocuklar kazandırırız. Karagümrük ailesi olarak Alaplı’da daha güzel işler yapacağız. 5 ve 16 yaş arasında öğrencilerimiz var. Her yaş grubu kendi yaşında sahaya giriyor. En fazla 16 kişi alıyoruz sahamızın içerisine. Farklı yaş gruplarında öğrencilerimiz olmuyor. Yaş gruplarına göre eğitimlerimiz var, oyunlarımız var. Sloganımız öğren, oyna, eğlen" ifadelerini kullandı.
"Türk futbolundaki altyapı sorununa çözüm noktasında neler yapılmalı?" Sorusunu da yanıtlayan Antrenör Murat Uysal, "Altyapı hocalarımıza güvenmeliyiz. Altyapı hocalarımızı değerli kılmalıyız. Bir futboldan düşük maaş vermemeliyiz. Genç hocalarımıza, dinamik hocalarımıza güvenirsek, önümüzün açık olduğuna inanıyorum" dedi.
Alaplı Futbol Okulu Direktörü Murat Uysal'ın yanı sıra Servet Uslu ve diğer antrenör ile birlikte yetenekli çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaycuma Halk Eğitim yılsonu sergi ve konseri yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Çaycuma Halk Eğitim yılsonu sergi ve konseri yoğun ...
Muslu Belediyespor yeni başkanını seçti
YEREL HABERLER Muslu Belediyespor yeni başkanını seçti
İki maden şehidi çocuğuna istihdam sağladı
YEREL HABERLER İki maden şehidi çocuğuna istihdam sağladı
Şiddetli yağış sonrası hastane yolu kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Şiddetli yağış sonrası hastane yolu kullanılmaz hale ...
Esenköy 15 Temmuz İlkokulu kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Esenköy 15 Temmuz İlkokulu kütüphanesi açıldı
Zonguldak'ta denizin rengi değişti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta denizin rengi değişti
Kuruluş yıl dönümünde gönüllü kan bağışında bulundular
YEREL HABERLER Kuruluş yıl dönümünde gönüllü kan bağışında ...
Jandarmadan ikamete uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan ikamete uyuşturucu operasyonu
Zonguldak’ta sınav heyecanı Binlerce aday gelecekleri için ter döktü
YEREL HABERLER Zonguldak’ta sınav heyecanı Binlerce aday gelecekleri ...
Devrek yolunda şiddetli yağmur nedeniyle araçlar mahsur kaldı
YEREL HABERLER Devrek yolunda şiddetli yağmur nedeniyle araçlar ...
Zonguldak'ta sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar ...
Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı
Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yollarda kaldı
YEREL HABERLER Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar ...
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
Seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü
Seyir halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev aldı
182. yıla özel 182 ünite kan bağışı
YEREL HABERLER 182. yıla özel 182 ünite kan bağışı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YKS öncesi okular dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER YKS öncesi okular dezenfekte ediliyor
Kaza yaptığı aracı terk edip kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Kaza yaptığı aracı terk edip kayıplara karıştı
Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven tazeledi
YEREL HABERLER Emekliler Derneği Başkanı Eyidoğan 11'nci kez güven ...
Kdz. Ereğli Belediyesi kentin en büyük şehitler mezarlığını yapıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi kentin en büyük şehitler ...
Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı 50 metreden uçuruma düşmekten son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı 50 ...
(Özel) Türkiye’nin en şanslı köyü Ticaretin merkezi Filyos’ta saklı bir köy “Sazköy”
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’nin en şanslı köyü Ticaretin merkezi ...