Seferber oldular, denizde vatandaş aradılar

Zonguldak'ta bir kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. Sahil Güvenlik'e ait kontrol botu denizden arama çalışması yaparken vatandaşlar da meraklı gözlerle arama çalışmalarını izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi Kızlar Plajı mevkiinde yaşandı. Denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik'e ait kontrol botu da denizden arama tarama çalışmaları başlattı.

Bir taraftan boğulma tehlikesi geçirdiği iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürerken bir taraftan da karada yakınlarına ulaşılmaya çalışıldı. Ekiplerin yanına gelen Afganistan uyruklu bir kişi ise gördüklerinden emin olduğunu söyleyerek denizde bir kişinin yüzerken boğulma tehlikesi geçirdiğini anlattı.

Sahil Güvenlik kontrol botu plajın yer aldığı geniş alanda aramatarama çalışması yaptı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Arama çalışmaları bir süre sonra sonlandırıldı.

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