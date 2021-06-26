Otomobil takla attı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, ilçeye bağlı Yazıcılar Köyü ana yol üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 81 AG 606 plakalı otomobil takla attı. Kazada Yalçın Y. (35) ve Seçkin G. (37) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.