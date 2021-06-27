Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda uyuşturucu madde bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; H.G.S. (17) ve V.Y. (40) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Alınan arama kararı ile araca düzenlenen operasyonda H.G.S. (17) ve V.Y. (40) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada; 15 gram bonzai, 10 gram tütünle karışık bonzai, 2 adet ecstasy hap, 1 fişek bonzai ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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