Köye inen yavru ayı korumaya alındı

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünde bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Karakavuz köyünde arıcılık yapan Birol Taş, fındık bahçesinde ayı yavrusu olduğunu fark etti. Bahçede bulunan arı kovanları nedeniyle ormandan indiğini düşünülen ayı yavrusunu alan Birol Taş, köylüler ile birlikte 5 gün boyunca bakımını üstlendi. Birol Taş, anne ayının gelmemesi üzerine Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Köye giden ekipler, ayıyı alarak özel bir fabrikanın hayvanat bahçesine götürdü.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-06-27 14:51:06



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