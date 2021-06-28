Vali Tutulmaz: “Ereğli ve ilimiz için önemli bir gün” Zonguldak protokolü, Kdz. Ereğli Belediyesi’nde buluştu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın önderliğinde AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve siyasi parti ilçe başkanları Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın ev sahipliğinde Kdz. Ereğli Belediyesi’nde bir araya geldi. Posbıyık, iktidar, muhalefet milletvekillerini ve il yönetimini Ereğli’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Biz yerel yönetimlerde siyaset olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bugünkü program bunun ilk işareti olsun” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz önderliğinde iktidar ve muhalefet milletvekillerini Kdz. Ereğli Belediyesi’nde ağırladı.

Başkan Posbıyık, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul ve İyi Parti İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu ’nu belediye girişinde karşıladı, çiçek takdim etti.

Posbıyık: “Yerel yönetimlerde siyaset olmasın”

Vali Tutulmaz’a, milletvekillerine ve heyete ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Posbıyık, “Ereğli halkı adına sizleri kentimizde görmekten mutluluk duyuyorum. ‘Hoş geldiniz’ diyorum. 5 milletvekilimizin aynı anda Valimizin başkanlığında burada bir araya gelmesi memnuniyet verici bir olay. Bu memlekette sevgi, barış, dostluk olduğu müddetçe işlerin daha doğru gideceğine tüm kalbimle inanıyorum. Muhalefet, iktidar partilerinin bir arada valimizle birlikte muhalif bir belediyeyi ziyaret etmeleri beni ayrıca mutlu etti. Bizim tüm arzumuz bu. Biz yerel yönetimlerde siyaset olmaması gerektiğine inanıyoruz. O anlamda birlikteliğimizin daha fazla devam etmesi lazım. Bugünkü programı o hareketin ilk işareti olarak algılıyorum ve son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Vali Tutulmaz: “Ereğli ve ilimiz için önemli bir gün”

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da katılımcılara teşekkür etti ve şunları söyledi:

“Bizleri misafir ettiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. İlimiz adına başkan beyin de söylediği gibi önemli bir gün. Bütün siyasi partilerin milletvekilleri, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, vali, kaymakam bir arada olabilmesi ilçemizin, ilimizin problemlerine en azından bir yönüyle katılımcı bir bakış açısıyla çözüm aranması önemli. Buna vesile olan, buraya katılan herkesi ben tebrik ediyorum. Genelde benim yöneticilik anlayışımda bunu bugüne kadar hissettirmeye çalıştım, diyalog yönteminin en geçerli akçe olduğunu düşünürüm. Katılımcı bir bakış açısını her alana yayabilirsek daha verimli olur.”

Posbıyık, 5 milletvekiline alemdar için teşekkür etti

Başkan Posbıyık, ziyarette 5 Zonguldak Milletvekili’ne Alemdar’a Gazi unvanı alınması için verdikleri mücadele nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Posbıyık ziyarette kentin yeni vizyon projesi Kıyı Sahil ve Kentsel Tasarım Projesi ile diğer konulurda bilgilendirmede bulundu. Ayrıca Vali Tutulmaz ve 5 milletvekiline Alemdar Gemisi tablosu, Herkül heykeli ve kente özgü çeşitli hediyeler takdim etti.

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