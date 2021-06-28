Kalp krizi geçiren adama polisten kalp masajı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kalp krizi geçiren bir kişiye polis memuru uzun süre kalp masajı yaptı.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde bulunan alışveriş mağazasının yanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; yakınları ile birlikte AVM civarında bulunan İbrahim T. (56), bir anda yere yığıldı. O esnada bölgeden tesadüfen geçen polis ekibi şahsa müdahalede bulundu. Yerde yatan adam için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerinde bulunan polis memuru, sağlık ekipleri gelince kadar şahsa kalp masajı yaptı. Şahsın yakınları, polisin müdahalesini gözyaşları içerisinde takip etti. Yapılan kalp masajı ile kendine gelen şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınan adam, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İbrahim T.’nin durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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