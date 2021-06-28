Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi Hastalık tedavisinde kullanılan eşek sütüne korona virüs nedeniyle talep azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi Hastalık tedavisinde kullanılan eşek sütüne korona virüs nedeniyle talep azaldı

İHA

Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi Hastalık tedavisinde kullanılan eşek sütüne korona virüs nedeniyle talep azaldı

Astım, bronşit, kolon kanseri ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılan eşek sütünü almak için çevre illerden gelen vatandaşlar sıraya giriyor. Genelde tedavi için kullanılan eşek sütüne korona virüs salgınında talepler azaldı.
Astım, bronşit, kolon kanseri ve sedef hastalığı tedavisinde faydalı olduğu iddia edilen eşek sütüne pandemi nedeniyle talepler azaldı. Genelde hastalık tedavilerinde kullanılan eşek sütü geçmişte çevre illerden talep olurken, günde ancak bir litre sağılabilen eşek sütünün litresi 100 TL’den satılıyor. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Esentepe köyünde ikamet eden Malik Ayyıldız ve Hüseyin Battal, çevre illerden gelen talepleri karşılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanma davası açan kadına eşinin ailesinden tehdit
YEREL HABERLER Boşanma davası açan kadına eşinin ailesinden tehdit
Zonguldak’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Dondurma yiyen köpek gülümsetti
YEREL HABERLER Dondurma yiyen köpek gülümsetti
Kalbi duran babasının başında 'Ne olur ölme' diyerek ağladı
YEREL HABERLER Kalbi duran babasının başında 'Ne olur ölme' diyerek ...
Kalp masajı ile hayata tutunan adam hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kalp masajı ile hayata tutunan adam hastanede ...
Kalp krizi geçiren adama polisten kalp masajı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren adama polisten kalp masajı
Vali Tutulmaz: “Ereğli ve ilimiz için önemli bir gün” Zonguldak protokolü, Kdz. Ereğli Belediyesi’nde buluştu
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz: “Ereğli ve ilimiz için önemli bir ...
TEKDER’den, İstanbul’da önemli temaslar
YEREL HABERLER TEKDER’den, İstanbul’da önemli temaslar
Şiddetli yağmur sonrası plaj çamur rengini aldı
YEREL HABERLER Şiddetli yağmur sonrası plaj çamur rengini aldı
Köye inen yavru ayı korumaya alındı
YEREL HABERLER Köye inen yavru ayı korumaya alındı
Zonguldak'ta son kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim
YEREL HABERLER Zonguldak'ta son kısıtlamada sokaklarda sessizlik ...
Ay yıldızlı ekmekler büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ay yıldızlı ekmekler büyük ilgi görüyor
Ballı ekmekle beslenen yavru ayı koruma altında
YEREL HABERLER Ballı ekmekle beslenen yavru ayı koruma altında
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu
Park halindeki kamyonette küçük çaplı yangın çıktı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyonette küçük çaplı yangın çıktı
Seferber oldular, denizde vatandaş aradılar
YEREL HABERLER Seferber oldular, denizde vatandaş aradılar
Otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 yaralı
Posbıyık, “8 branşta, 745 lisanslı sporcumuz var”
YEREL HABERLER Posbıyık, “8 branşta, 745 lisanslı sporcumuz var”
Elit Masterlar Kdz. Ereğli’de
YEREL HABERLER Elit Masterlar Kdz. Ereğli’de
Devrekli muhtarlar başkanını seçti
YEREL HABERLER Devrekli muhtarlar başkanını seçti
Fatih Karagümrük’ün ilk il dışı futbol okulu Alaplı’da açıldı
YEREL HABERLER Fatih Karagümrük’ün ilk il dışı futbol okulu ...
Çaycuma Halk Eğitim yılsonu sergi ve konseri yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Çaycuma Halk Eğitim yılsonu sergi ve konseri yoğun ...