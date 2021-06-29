Vali Tutulmaz sorunları dinlendi

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulma, halk günü toplantısında vatandaşlarla biraya gelerek sorunları yerinde dinledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yönetiminde Valilik toplantı salonunda halk günü toplantısı düzenledi. Toplantıya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, ve bir çok daire müdürü katıldı. Ardından tek tek içeri giren vatandaşlar Vali Tutulmaz’dan iş ve oturdukları konut alanlarının sorunlarının giderilmesini talep etti. Vali Mustafa Tutulmaz ise teker teker vatandaşlarla ilgilenerek sorunları giderilmesi noktasında daire müdürlerine talimatlar verdi.

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