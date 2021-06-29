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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılaydan vekaletle kurban bağışı çağrısı

İHA

Kızılaydan vekaletle kurban bağışı çağrısı

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, vekaletle kurban bağışı bedelinin bin 50 TL olduğunu açıklayarak vatandaşları kurban bağışına davet etti.
Türk Kazılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Hilal Olsun Türkiye sloganıyla vekaletle kurban kesim kampanyasının bu yıl da devam ettiğini açıkladı.
2007 yılından bu yana yürütülen ve milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban etlerinin ulaştırıldığını ifade eden Ergenç, “Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerin kurban vekâletlerinden elde edilen etler, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da “Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan ‘Hilal Olsun Türkiye’ konseptiyle hazırlanan Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun olarak, veteriner kontrolünde, noter huzurunda kesilecek. Kızılay’ın artık geleneksel hale gelen Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası 2021 yılında da devam ediyor. Kurban vekaletleri için hisse bedeli 1050 TL. Bu yıl 4 milyon 700 bin insanın sofrasına inşallah bereket olacak. Etleri ulaştıracağız. Kızılay vekâleti alınacak kurban hisseleriyle Türkiye Dahil 21 Ülkede kesim yapılarak yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofralarına ulaşacak. Yurtiçinde 2 milyon 200 bin vatandaş kurban bereketinden faydalanırken, 20 ülkedeki 2.5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşılacak. Kızılay yardımları alan el ile veren el arasında köprüler kuruyor. Kızılay toplam 150 bini aşkın hisse kurban kesmeyi hedefliyor.
Vekalet sahipleri adına veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde kesiliyor. Kesilen kurbanlar Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilerek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Böylece kurban bereketi tüm yıla yayılıyor. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek” ifadelerine yer verdi.

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