BEÜ hocaları Türkiye Turizm Zirvesi’nde görev alacak

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Türkiye Turizm Zirvesi “Daha iyi bir dünya için turizm” temasıyla 4. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı, 79 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

Türkiye Turizm Zirvesi “Daha iyi bir dünya için turizm” temasıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde 4. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı, Turizm Akademisyenleri Derneği ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği iş birliğinde kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve üniversitelerin katılımıyla 79 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek. Düzenlenecek olan 1. Türkiye Turizm Zirvesi’nin ‘Turist Rehberliği Sorunları’ çalıştayına Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Tolga Fahri Çakmak Komisyon Başkan Yardımcısı ile Dr. Öğr. Üyesi Nalan Albuz Komisyon Üyesi olarak görevlendirildi.

Türkiye’nin turizm sorunları ve politikalarının tartışılacağı etkinlikte, turizm politikasına yön verecek nitelikte kararlar alınması hedefleniyor.

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