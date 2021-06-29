Ereğli’de Kent Konseyi seçimi yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kent Konseyi’nin Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli’de Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunması ve Divan Kurulunun oluşturulmasıyla başlayan genel kurulda, mevcut dönem Kent Konseyi Başkanı Gökhan Günay tarafından okunan faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edildi.

Görev süresi boyunca her konuda kendilerine yardımcı olan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Meclisi Başkan ve Üyelerine teşekkür eden Günay, yeni yönetime de başarı dileğinde bulundu.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu adına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Hasçelik’in, Belediye Başkanı Halil Posbıyık adına da Başkan Yardımcısı Tayyar Mendeş’in katıldığı toplantıda Kent Konseyi delegeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de hazır bulundu. Hasçelik ve Mendeş’in, mevcut yönetime teşekkür, yeni yönetime de başarı dileğinde bulunmalarına yönelik yaptıkları konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Kdz. Ereğli Kent Konseyi Başkanlığına Osman Yavuz seçildi. Yavuz’un yönetiminde şu isimler yer alıyor: Cengiz Yılmaz, Şener Mısırlı, Hayriye Çetin, Oğuzhan Karadeniz, Serkan Keleş, Şenol Azman, Okan Şimşek, Songül Özenç, Hüseyin Orhan, Nihat Eken.

Öte yandan, yapılan seçimde Kadın Meclisi Başkanlığına Arzu Yazıcı, Gençlik Meclisi Başkanlığına ise Sertaç Yılmaz seçildi.

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