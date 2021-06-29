Yaz Spor Okulları Açılışı Yapıldı

Zonguldak Alaplı ilçesinde öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiveler yapması amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yaz spor kurslarının açılışı yapıldı.

Yaz spor kurslarının açılışına Alaplı Kaymakamı Aydın Yılmaz ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Eğitim Müdürü ,antrenörler ve genç sporcuların yanı sıra aileler katıldı. Alaplı Güreç çim sahasında yapılan açılışta, Kaymakam Yılmaz ve Başkan Tekin genç sporcular ile birlikte bir araya gelerek kursun hayırlı olmasını diledi. Çocuklara yönelik devlet gözetimindeki yaz spor kursunun hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Aydın Yılmaz, çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığını kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamak, yaz aylarının boş zamanlarını spor ile değerlendirmelerini sağlamanın temel amaçları olduğunu söyledi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Alaplı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yavaş, “ ilçemizde 0518 yaş grubu Çocuk ve Gençlere yönelik olarak her yıl uygulanan Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl Alaplı’dan değişik spor branşında uzman Antrenör ile hizmet verilecek” dedi.

Erhan Yavaş, konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi “İlçe Spor Merkezlerimizde almış oldukları eğitimler sonrasında çocuklarımızın antrenmanlara katılımı sağlanarak onlara sporcu olma yolu açmaktayız. İlçemizi ve ülkemizi Uluslararası platformda temsil etme bakımından İlçe Spor Merkezleri onlar için önemli bir fırsat olmaktadır.İlçe Spor Merkezlerinin amacı öncelikle çocuklara ve gençlere spor yapmayı teşvik etmek, sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklar yerine vatanını ve milletini seven elit sporcular yetiştirmektir. Bizler de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Program sporcuların kendi branşlarında yaptıkları gösteriler ile sona erdi.

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