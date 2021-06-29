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Motosiklet otomobilin altına girdi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışırken, motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Motosiklet otomobilin altına girdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışırken, motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pelin A. idaresindeki 67 AAK 061 plakalı Volkswagen marka otomobile, Emrullah S.Ç. idaresindeki 67 LG 288 plakalı motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobilin sol arka çamurluğuna çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Caddede trafik bir müddet kontrollü olarak sağlanırken olay yerine gelen polis ekipleri tarafından rapor tutuldu. Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olmasından dolayı idari işlem uygulandı. Kazayı karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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