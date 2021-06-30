SGK İl Müdürü Avcı, Emekliler haftasını kutladı

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Zonguldak SGK İl Müdürü Erkin Avcı, Emekliler Haftası'nı kutladı.

Zonguldak SGK İl Müdürü Erkin Avcı beraberinde daire müdürleri ile birlikte Emekliler Haftası nedeniyle Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti. Başkan Sarıoğlu’na çiçek takdim eden İl Müdürü Erkin Avcı, emekliler haftasını kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Nazik ziyaretleriniz için SGK müdürümüzü Erkin Avcı ve daire müdürlerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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