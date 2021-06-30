Sarıoğlu, "Emekliler haftası kutlu olsun"

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, tüm emeklilerin gününü kutladı.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Alaplı Şube Başkanı Kazım Uysal ile birlikte dernek binasında açıklamalarda bulunarak tüm emeklilerin emekliler gününü kutladı. Sarıoğlu yaptığı açıklamada “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1927 yılının 30 Haziran’ında emekli olmuş, 94 yıl önce bugünü milyonlarca emekli Emekliler Haftası olarak kutlamaktadır. Tüm EMEKDER Genel Başkanım Satılmış Çalışkan, Türkiye emekliler Platformu dönem sözcüsü olarak bugün Anıtkabir’de Atamızın huzuruna çıkarak çelenk koyup, anıt defterine günün anlamına binaen görüşlerini yazacak, korona virüs dolayısıyla şube başkanları bölgelerinde günün anlamına binaen açıklama yapacak. Genel Başkanım anıtkabir sonrası genel merkezde açıklama yapacak. İnşallah bir dahaki kutlamalara kadar virüs yok olur. Hükümet edenlerde adaletli maaş dağılımı için intibak yasamızı çıkartır, sağlıkta katkı payları kesilmez, her iki dini bayramda verilen ikramiyeler günün koşullarına göre verilir diyorum. Emekliler haftası kutlu olsun. Allah memleketimizi, ülkemizi karıştırmak isteyenlerden korusun” dedi.

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