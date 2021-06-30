Devrek’te motosiklet kazası yapan genç yaşama tutulamadı

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Devrek’te iki gün önce motosiklet kazası yapan genç yaşama tutulamadı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Ataköy Köyü yakınlarında aynı gece üst üste motosikleti ile iki kez kaza yapan ve ağır yaralanan Abdülhabip Akpınar tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybederken, meydana gelen kaza ile inceleme başlatıldı.

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