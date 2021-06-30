Hemşireler mezun oldu

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yemin ve Kep Atma Töreni Farabi Kampüsü oratoryom alanında sosyal mesafe gözetilerek yapıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri mezuniyet töreni gerçekleşti. Tören diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yemin ve Kep Atma Töreninde Sağlık Bilimleri Fakültesinden birincilikle mezun olan Hemşirelik Bölümü öğrencisi Nazire Aslı Şahin mezun öğrenciler adına konuştu. Törenin devamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can açılış konuşmalarını yaparak öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik etti.

Törende konuşma yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı sözlerine salgın dahilinde yapılan son yemin töreni olması temennisi ile başladı. Rektör Prof. Dr. Çufalı, velilerin son bir buçuk yılda hem kendi sağlıkları hem de çocuklarının sağlıkları için endişeli olduklarına vurgulayarak; öğrencilerimizde önemli vakanın olmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mezun öğrencilere görevlerini en iyi şekilde yapmalarını tavsiye eden Rektörümüz Hemşirelik Bölümü öğrencilerimize “Bütün hayatınız boyunca aklınız ak, vicdanınız bembeyaz olsun, meslek hayatınızda başarılar, mutluluklar dilerim.” diyerek sözlerine son verdi.

Bölümünü dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edilmesinin ardından Hemşirelik Bölümü birincisi Nazire Aslı Şahin fakülte kütüğüne isim plaketini çaktı. Mezun olan öğrencilere diplomaları verildikten sonra Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tülay Kuzlu Ayyıldız eşliğinde meslek andı okundu. Mezuniyetlerini coşkuyla keplerini havaya fırlatarak kutlayan mezun öğrenciler tören sonrasında aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

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