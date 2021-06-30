Polislerle tartışan kargo çalışanı gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, motosikletle girilmesi yasak yere giren ve trafik polisleriyle tartışan kargo çalışanı gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kargo şirketinin Kdz. Ereğli Şubesi’nde çalışan M.A., 74 AAH 772 plakalı araç ile motorlu araçların girişlerinin yasak olduğu çarşı içine girdi. Aracı durduran trafik polisleri, M.A.’ya cezai işlem uygulayarak uyarılarda bulundu. Bunun üzerine bir süre polislerle tartışan M.A., şirketin müdürünü aradı. Müdürünü olay yerine çağıran M.A., telefon görüşmesinin ardından trafik polislerine, “Ben çalışanım, neden benim ehliyetime ceza yazıyorsunuz?” diye sordu. Polislerden “Siz, motorlu araçla girilmesi yasak olan, üstelik uyarı tabelası da bulan yere girdiniz. Aracı siz kullandığınız için tabii ki ceza size yazılacak. Üstelik bir de bizimle tartışıp, müdürünüzü arıyorsunuz. Cezanız yazıldıktan sonra aracı bulunduğu yerden kaldırmanız uygun olurdu” yanıtını alan M.A. polislerle tartışmayı sürdürünce olay yerine asayiş ekipleri çağırıldı. Gözaltına alınan M.A., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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