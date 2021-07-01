Ereğli’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kdz. Ereğli’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Anıt Park’ta tören düzenlendi. Törene, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Liman Başkanı Ali Görkem, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personel katıldı.

Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Liman Başkanlığı çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Liman Başkanı Ali Görkem, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada Kabotaj Bayramı’nın denizciliğin gelişmesinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Görkem açıklamasında, “Dünya’nın en büyük deniz ticaret filosunun sahibi Yunanistan’ın yanı sıra İtalya ve İspanya gibi denizci ülkelerin, Avrupa Birliği’ne girişte kabotaj hakkı konusunda azami süre muafiyet uygulayarak kabotaj haklarını tekellerinde tutmuştur. Ülkelerin bu davranışı, kabotaj hakkının ne denli önemli olduğunun da bir göstergesidir. Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören; Karadeniz, Ege, Akdeniz gibi stratejik öneme sahip denizlerle çevrilidir. Bu denizleri birleştiren iki önemli suyolu ve içdenize sahip olması, tarih boyunca bunların çevresinde yaşamış çeşitli uygarlıkları barındıran; stratejik gereği günümüz dünyasında önemi daha da artan bir ülke konumundadır.” dedi.

Kdz. Ereğli’nin Karadeniz’deki ticaret hacmini büyük bir üstünlükle eline geçirdiğini belirten Görkem, şu ifadelere yer verdi:

“Unutulmamalıdır ki; üzerinde yaşadığımız coğrafya, denizci olmayan devletler ile sırtını denize dönen milletleri asla affetmemiştir. Konuya bölgesel olarak baktığımız da ise Karadeniz’de ticaret hacmi gelişen nadide şehirlerden biri de Ereğli’dir. ERDEMİR Limanı, Belediye Limanı, tersanecilik faaliyetleri ve geri sahada kurulu olan sanayi tesisleri ile Karadeniz’deki ticaret hacmini büyük bir üstünlükle eline geçirmiştir. Bu üstünlükleri göz önünde bulundurduğumuzda, Zonguldak ve çevresinde ilk limancılık faaliyetlerinin 1900’lü yılların başlarında oluştuğu düşünüldüğünde; bölge halkının sektörde hak ettiği yer ve tecrübe açıkça görülmektedir.”

Törenin ardından protokol üyeleri, Deniz Şehitleri anısına römorkör ile açılarak çelenk bıraktı.

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