Çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalanarak tutuklandı

Zonguldak’ta “Aranan Şahısların Yakalanması” nedeniyle yapılan çalışmalarda Asayiş suçlarından 51 şahıs, Narkotik suçlarından 4 şahıs olmak üzere toplam 55 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak il genelinde 1530 Haziran 2021 tarihleri arasında “Aranan Şahısların Yakalanması” çalışmalarında Asayiş suçlarından 51 şahıs, Narkotik suçlarından 4 şahıs olmak üzere toplam 55 şahıs yakalandı. Zonguldak İl Merkezi ile Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerimizde yakalanan bu şahıslardan;

05 yıl arası 21 şahıs, 510 yıl arası 3 şahıs 10 yıl üzeri 1 şahıs olmak üzere toplam 25şahıs tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.

Bu şahıslardan 5 yıl üzeri hapis cezasıyla aranıp yakalanan şahıslardan E.K. Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Cumhurbaşkanına Hakaret ve Dolandırıcılık suçlarından 19 yıl, C.B., isimli şahıs Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma suçundan 6 yıl 15 gün, N.T., isimli şahıs Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5 yıl 10 ay, K.A., isimli şahıs TehditHakaret suçundan 5 yıl 1 ay hapis cezası alarak tutuklanandı.

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