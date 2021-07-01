Arı'nın soktuğu 5 yaşındaki çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 5 yaşındaki çocuk arı sokması sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde Ereğli Plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 yaşındaki D.K arı sokması sonucu fenalaştı. Durumu fark eden yakınları 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 sağlık ekipleri yaralı D.K isimli 5 yaşındaki çocuğa yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavisi için Ereğli’de bulunan özel hastaneye kaldırdı. Küçük çocuğun acil serviste tedavisine başlandığı öğrenildi

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